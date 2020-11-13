В Перу прошли массовые манифестации против вступления в должность нового президента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 ноября. /ТАСС/. Многотысячные манифестации состоялись в столице Перу Лиме и других городах, участники которых протестовали против вступления на пост президента страны Мануэля Мерино де Ламы вместо отстраненного от этой должности Мартина Вискарры. Протесты прошли в основном в мирной обстановке, однако в одном из столичных районов полиция применила силу, чтобы остановить демонстрантов, сообщил в четверг телеканал Telesur.

На центральной площади Лимы Сан-Мартин в манифестации приняло участие более 15 тыс. человек. Они несли национальные флаги и плакаты с надписями "Мерино - не мой президент", "Перу, я люблю тебя, поэтому защищаю". Участники акции протеста отмечали, что вступивший на пост главы государства Мерино де Лама не был избран народом, поэтому не может его представлять.

Во время манифестации полиция применила слезоточивый газ против участников акции. На место инцидента прибыла бригада скорой помощи, которая оказывала помощь пострадавшим.

Акции протеста проходят в Перу уже четыре дня. Они начались после того, как в понедельник парламент страны проголосовал за отстранение Вискарры от должности президента в связи с обвинениями в коррупции, выдвинутыми в его адрес. Руководство исполнительной властью перешло к спикеру Конгресса (парламента) Мерино де Ламе, который во вторник принес присягу в качестве нового главы государства.

Президент Мерино де Лама признал право граждан на выражение своего мнения, призвав население "принимать участие в манифестациях в спокойной обстановке". Тем не менее в ряде случаев силы правопорядка разгоняли митингующих в связи с тем, что они нарушали установленные в связи с пандемией коронавируса ограничения.