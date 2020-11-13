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В Эфиопии выдали ордер на арест 64 руководителей НФОТ за государственную измену

В Федеральной полицейской комиссии страны также сообщили, что Народный фронт освобождения Тыграй причастен к убийству 1 ноября в штате Оромо 54 мирных жителей

ПРЕТОРИЯ, 13 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Эфиопии выдала ордер на арест 64 руководителей и членов силовых структур Народного фронта освобождения Тыграй (НФОТ) по обвинениям в государственной измене. Об этом сообщила в пятницу эфиопская радиостанция Fana.

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"Стоящая во главе НФОТ хунта совершила измену, организовав нападение на Северное командование Сил национальной обороны Эфиопии на территории штата Тыграй", - говорится в комментарии к ордеру, сделанном Федеральной полицейской комиссией страны.

Указанные лица также обвиняются в попытке насильственного демонтажа конституционного строя путем обучения и снабжения оружием сепаратистских и преступных группировок в других частях Эфиопии. "Руководство НФОТ способствовало возникновению межобщинных и межэтнических конфликтов в различных районах страны, следствием этого стали многочисленные жертвы среди мирного населения", - отмечается в документе. Так, согласно проведенному расследованию, НФОТ причастен к убийству 1 ноября в штате Оромо 54 мирных жителей. Оно было совершено сепаратистами из Фронта освобождения Оромо, действовавшими в сговоре с боевиками из НФОТ.

Список лидеров НФОТ, на которых властями Эфиопии выдан ордер на арест, возглавляет его председатель Дебрецион Геберемайкл. Он был лишен 7 ноября федеральным парламентом Эфиопии должности исполняющего обязанности президента штата Тыграй. Однако Геберемайкл отказался подчиниться данному решению и продолжает считать себя главой администрации штата.

Федеральные войска Эфиопии ведут с 4 ноября упорные бои с отрядами НФОТ после нападения последних на объекты Северного командования. Основные сражения в первые дни шли в западной части штата вблизи границы с Суданом. Как объявил 11 ноября премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, правительственные силы восстановили контроль над западными регионами Тыграя.

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