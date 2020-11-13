В ДНР украинский законопроект об интернированных назвали нацистским

ДОНЕЦК, 13 ноября. /ТАСС/. Украинский законопроект "о военнопленных и интернированных" приведет к созданию в стране концлагерей для россиян. Об этом заявила представитель Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова, комментируя документ, внесенный на рассмотрение Верховной рады.

В нем предлагается на время боевых действий принудительно отселять в определенные места граждан "государства, которое угрожает нападением или совершает агрессию против Украины". В случае отселения иностранцу будет запрещен выезд с Украины.

"Законопроект об интернировании - принудительном отселении - граждан России, поданный Кабинетом министров Украины на рассмотрение в Верховную раду, является свидетельством политики геноцида, откровенной попыткой "зачистить" тех, кто думает, говорит и живет по-русски", - цитирует Морозову Донецкое агентство новостей. Этот законопроект, по ее словам, должен фактически легализовать концлагеря.

"При этом решение о признании лица интернированным будет приниматься не в судебном порядке, а Генеральным штабом ВСУ. Более того, не предусмотрено право апелляции! Самое циничное, что для оправдания перед мировым сообществом все это прикрывается идеями национальной безопасности", - подчеркнула Морозова.

Омбудсмен обратила внимание, что данный документ прямо противоречит положениям Всеобщей декларации прав человека, Женевской конвенции 1949 года "О защите гражданского населения во время войны", Международного пакта о гражданских и политических правах. "Такого рода законодательная инициатива Украины напоминает расистские Нюрнбергские законы нацистской Германии, которые были направлены на изоляцию евреев по национальному - "расовому" - признаку. И это сравнение очень четко отражает отношение Украины к жителям Донбасса", - заключила уполномоченный по правам человека.

О законопроекте

В понедельник на сайте украинского парламента появился текст правительственного законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочивания вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период", который действует на Украине с момента объявления мобилизации 17 марта 2014 года в связи с началом конфликта в Донбассе. Под интернированными лицами в проекте понимаются граждане РФ, проживающие на Украине, которые, по оценке СБУ и Генштаба Вооруженных сил, могут угрожать национальной безопасности страны и должны принудительно выселяться в определенные государством места.

Как полагают украинские юристы, этот закон может коснуться жителей Донбасса и Крыма, получивших российские паспорта. Законопроект передан на рассмотрение профильного комитета Рады, после чего будет решаться вопрос о включении его в повестку заседания Рады.