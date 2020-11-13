Додон высказался против развития отношений Молдавии с НАТО

КИШИНЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон высказался против развития отношений республики с НАТО. Отвечая в пятницу на вопросы граждан в ходе прямого включения в социальных сетях, он заверил, что в случае переизбрания не допустит вступления страны в Североатлантический альянс и размещения на ее территории военной базы.

"НАТО нам не надо. Я категорически против, чтобы Молдова стала пушечным мясом для НАТО против России. И я этого не допущу как президент страны, как гражданин", - сказал Додон. "Никакой военной базы НАТО в Молдове не должно быть и не будет. Мы - нейтральная страна", - подчеркнул он.

Согласно результатам социологических опросов, большинство жителей Молдавии не поддерживает вступление республики в НАТО. В конституции страны закреплен статус нейтралитета. С 1994 года республика сотрудничает с альянсом в соответствии с индивидуальным планом партнерства.

В Молдавии 15 ноября состоится второй тур президентских выборов. По данным ЦИК, в ходе первого тура 1 ноября лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду получила 36,1% голосов, Додон - 32,6%. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50%, был назначен второй тур.