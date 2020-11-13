Сотни сторонников президента Молдавии собрались на митинг в Кишиневе

КИШИНЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Более пятисот сторонников баллотирующегося на второй срок президента Молдавии Игоря Додона собрались в пятницу в центре Кишинева на митинг в его поддержку. Как передает корреспондент ТАСС, сотни людей с красными флагами и транспарантами прошли по главным улицам молдавской столицы к Национальному театру оперы и балета им. Марии Биешу, где их ожидали депутаты поддерживающей Додона Партии социалистов Республики Молдова, а также мэр Кишинева Иван Чебан.

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Люди скандируют "Игорь Додон - наш президент", "Ответственный президент". Как объявил перед собравшимися вице-председатель парламента Влад Батрынча, подобные акции в эти минуты проходят почти во всех районных центрах страны. "Десятки тысяч людей вышли сегодня в поддержку Додона по всей стране", - сказал он.

Мероприятие проходит несмотря на меры властей по борьбе с распространением коронавируса: в стране разрешены собрания не более 50 человек. У собравшихся в руках государственные флаги, флаги избирательной кампании Додона и транспаранты.

У здания театра перед собравшимися выступил и сам президент. Он призвал своих сторонников прийти на выборы, и в случае необходимости защитить победу своего кандидата. "Нужно быть жесткими, нужно давать отпор", - сказал Додон.

По данным Центральной избирательной комиссии, в ходе первого тура, который состоялся 1 ноября, ни один из кандидатов в президенты не смог набрать более 50% голосов избирателей. Победителя определит второй тур, который пройдет 15 ноября. В нем примут участие лидеры первого тура - руководитель Партии действия и солидарности Майя Санду, набравшая 487 тыс. голосов, и Додон, получивший 439 тыс. голосов.