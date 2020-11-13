ООН не зафиксировала серьезных нарушений прав человека на выборах в США

ЖЕНЕВА, 13 ноября. /ТАСС/. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не зарегистрировало во время выборов в США нарушений прав человека, которые повлияли бы на итоги голосования. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель ведомства Руперт Колвилл.

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"Мы не наблюдали каких-либо масштабных нарушений прав человека, которые оказали бы негативное влияние на осуществление избирательного права", - отметил он.

При этом Колвилл не исключил, что "могли быть некоторые изолированные инциденты".

Официальный представитель выразил "большую обеспокоенность" по поводу "заметной роли, которую играла дезинформация как в сам день голосования, так и в последующие дни". Несмотря на меры, принятые платформами соцсетей, такими, как Facebook и Twitter, а также несмотря на "проверку фактов основными СМИ", "вводящая в заблуждение и неточная информация широко распространялась и все еще распространяется в США". В УВКПЧ считают, что у избирателей "должна быть возможность формировать мнение независимо от насилия или угрозы насилия". В этой связи Колвилл обратил внимание на имевшие место в Соединенных Штатах призывы к нарушению процесса подсчета голосов путем насилия, а также на случаи запугивания официальных лиц, работающих на выборах.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября, подсчет голосов до сих пор продолжается в штатах Северная Каролина (15 выборщиков) и Джорджия (16 выборщиков). Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражение и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.