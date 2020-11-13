Верховный суд Нидерландов получил заключение генпрокурора, касающееся дела ЮКОСа

ГААГА, 13 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Нидерландов получил от генерального прокурора заключение по вопросу о приостановке исполнения арбитражных решений на территории Нидерландов в рамках дела ЮКОСа. Об этом сообщила в пятницу ТАСС официальный представитель инстанции Теа Тьердема.

"Генеральный прокурор представил свое консультативное заключение, - отметила она. - Это письменное заключение сначала направлено сторонам, у которых есть две недели, чтобы дать свой ответ на него. Затем заключение будет опубликовано на сайте суда и станет доступно общественности. Верховный суд должен будет вынести свое решение вскоре после этого".

Соответствующее ходатайство было направлено в июне текущего года российской стороной, которая требует приостановки исполнения арбитражных решений по делу ЮКОСа, восстановленных после решения апелляционного суда Гааги в феврале, на территории Нидерландов. После вынесения вердикта по данному вопросу Верховный суд должен будет перейти к рассмотрению дела по существу, то есть к отмене самих арбитражных решений.

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить более $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum. Судьи посчитали, что действия РФ в отношении ЮКОСа нарушали Договор к Энергетической хартии, который страна подписала, но не ратифицировала. Российская сторона апеллировала к тому, что определенные положения документа не могли применяться к ней без выполнения процедуры ратификации.

Этот вердикт был обжалован в окружном суде Гааги, который встал на сторону Москвы, признав в апреле 2016 года решения арбитража недействительными и сняв с России обязательства по выплате упомянутой суммы. Однако вышестоящая инстанция - апелляционный суд Гааги - в феврале этого года отменила вердикт окружного суда и восстановила арбитражные решения, вновь обязав РФ выплатить более 50 млрд долларов. В мае стало известно о том, что Россия подала кассационную жалобу на это решение в Верховный суд Нидерландов.