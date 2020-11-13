Правозащитники в Белоруссии сообщают о задержаниях в ходе акций в память о Бондаренко

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Белорусские правозащитники сообщают, что сотрудники правоохранительных органов задерживают участников стихийных акций, которые проходят в разных городах республики днем в пятницу в память о погибшем минчанине Романе Бондаренко.

"В 12 часов дня в Беларуси была объявлена неофициальная минута молчания в память о погибшем 12 ноября Романе Бондаренко. Люди вышли в цепи солидарности в разных городах республики. Есть задержания на проспекте Независимости в Минске, в Бресте, Слуцке", - сообщает незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" на своем сайте.

Правозащитники приводят фамилии пяти задержанных, список дополняется.

Жители белорусских городов с самого утра выстраиваются в цепи памяти, в Минске люди несут цветы во двор на улице Червякова, где ранее произошел инцидент, участником которого был умерший 12 ноября 31-летний Бондаренко. Минчане стоят с цветами в руках на проспектах Дзержинского, Независимости, Пушкина, улицах Тимирязева, Сурганова, в районе Сухарева, Малиновка, пикет проходит в районе площадей Якуба Коласа и Бангалор. В столице силовики разогнали цепь памяти у торгового центра "Рига" на улице Сурганова.

11 ноября в минский двор, где находится известная среди участников протеста "Площадь перемен", приехали люди в гражданской одежде и стали снимать бело-красно-белые ленты. Как сообщали очевидцы, между ними и Бондаренко завязалась перепалка, после чего его увезли. В больницу Бондаренко поступил из Центрального РУВД Минска с формулировкой, что "травмы получил во время драки". Вечером 12 ноября он умер.