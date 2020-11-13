Кабмин ФРГ счел неоправданным намерение России ввести ответные санкции по делу Навального

БЕРЛИН, 13 ноября. /ТАСС/. Берлин "принимает к сведению" заявления о зеркальных санкциях со стороны Москвы по делу блогера Алексея Навального, но считает такие меры неоправданными. Такую позицию изложил в пятницу на брифинге официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

"У России есть все необходимое, чтобы расследовать данное преступление. Вместо этого глава российского МИД объявляет о санкциях против представителей других государств. Такой шаг с точки зрения федерального правительства, разумеется, является неоправданным и несоразмерным", - сказал он.

Как заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва вводит зеркальные санкции против представителей руководящих аппаратов Германии и Франции в связи с ситуацией вокруг Навального.