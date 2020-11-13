Ереванский суд освободил под залог племянника бывшего президента Армении Саргсяна

ЕРЕВАН, 13 ноября. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана в пятницу удовлетворил ходатайство адвокатов и освободил из-под ареста племянника бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Нарека Саргсяна, назначив залог в $50 тыс. Об этом сообщил журналистам представитель его защиты Артур Пивазян.

"Суд принял решение освободить нашего подзащитного под залог 25 млн драмов ($50 тыс.)", - сказал он.

Нарек Саргсян был объявлен в розыск 5 июля 2018 года по обвинению в хранении оружия и наркотиков, которые нашли у него дома во время обыска, а также в присвоении чужого имущества. Сотрудники Службы национальной безопасности задержали его друга, у которого изъяли чемодан с наркотиками и пистолетами. Саргсян был экстрадирован из Чехии в Армению 21 декабря 2019 года, а 24 декабря суд постановил арестовать его.