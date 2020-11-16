Виноват ли коронавирус в поражении Трампа?

По предварительным данным, Дональд Трамп становится первым за 28 лет американским лидером, проигравшим переизбрание на второй срок. Эксперты до сих пор спорят о причинах его поражения, но многие из них сходятся во мнении, что ему помешала пандемия коронавируса. Разбираемся, как именно COVID-19 повлиял на президентскую гонку и где Трамп мог допустить ошибки. Новые антирекорды Суточный прирост заражений коронавирусом в США в минувший четверг побил новый рекорд, превысив 152 тыс. случаев. Страна по-прежнему остается мировым лидером по числу заболевших и не ждет улучшений. По прогнозам экспертов, из-за ноябрьских и декабрьских праздников распространение вируса лишь усилится. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) ожидают, что к 5 декабря число умерших достигнет от 260 до 282 тыс.

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"Это гуманитарная катастрофа", — заявил главный медицинский корреспондент CNN доктор Санджай Гупта. Несмотря на это, президент страны Дональд Трамп не торопится принимать никаких экстренных решений или даже как-то комментировать происходящее. Последние полторы недели он занят опровержением итогов голосования на президентских выборах, где, по предварительным данным, победу одержал его конкурент — демократ Джо Байден. Twitter Трампа по большей части наполнен обвинениями в адрес демократов, которые, по мнению политика, сфальсифицировали результаты голосования. Однако, возможно, что не демократы, а именно пандемия и стала главной причиной поражения республиканца. Вызов-2020 Наступление 2020 года для Америки в первую очередь ассоциировалось с президентскими выборами. На предстоящем голосовании должно было решиться, останется ли самый противоречивый лидер в истории США на второй срок или страна предпочтет нового кандидата. Дональд Трамп также готовился к перевыборам, в первую очередь опираясь на экономические показатели. Традиционно этот критерий является одним из наиболее важных для американских избирателей.

На четвертый год его правления цифры и правда выглядели неплохо. Трамп обещал гражданам новые рабочие места, сокращение налогов и большие выгоды от заключенного с Пекином торгового соглашения. Однако вместе с новыми контрактами из Китая в США пришла пандемия коронавируса, которая моментально спутала президенту все карты. "Перспективы на переизбрание были подорваны пандемией, которая обнажила все слабые места", — пишет издание Times. Стабильный экономический рост резко сменился стагнацией, обрушились фондовые рынки, упали цены на нефть, вырос уровень безработицы, начались сбои в различных отраслях промышленности. Как писала газета The Washington Post, американская экономика вступила в глубокую рецессию, похожую на Великую депрессию. По ее данным, в марте страна потеряла 701 тыс. рабочих мест, а общий уровень безработицы достиг 4,4%. Пытаясь справиться с кризисом, ФРС США снизила базовую процентную ставку почти до нуля, фактически запустив печатный станок. К этому решению активно призывал Дональд Трамп, требующий мер по стимулированию. Все это время президент высказывался резко против карантинных мер, которые, по его словам, угрожали разрушить Америку. "Экономические последствия коронавируса с большей вероятностью будут сильно влиять на шансы Трампа остаться на второй срок и, вполне возможно, могут стоить ему переизбрания", — заявлял еще в марте газете Times спонсор республиканцев Дэн Эберхарт. В качестве примера он привел ситуацию 2008 года, когда жилищный пузырь в США спровоцировал мировой экономический кризис. Той же осенью удерживающие власть республиканцы проиграли демократам. В Белый дом пришел Барак Обама, а его однопартийцы получили контроль как над Палатой представителей, так и Сенатом. Недостаток эмпатии Несмотря на тяжелые последствия пандемии, с самого начала распространения коронавируса Трамп всячески пытался преуменьшить нависшую над страной угрозу.

Еще в начале февраля он называл вирус незначительным и говорил, что ситуация вряд ли будет хуже. Причем, как писал в своей книге журналист Боб Вудворд, президент уже знал, что COVID-19, возможно, в пять раз более смертоносен, чем вирус гриппа, но все равно утверждал, что он скоро "исчезнет". Президент спорил с экспертами, которые призывали его принять более радикальные меры, проводил многочисленные предвыборные митинги, демонстративно не носил маску, объяснял рост заражений увеличением тестирования и требовал от мэров и губернаторов не закрываться на карантин, чтобы не убивать американскую экономику. Вину за пандемию он возложил на Китай и в самый разгар кризиса принял решил покинуть Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), лишив ее значительной части финансирования. Однако США продолжали бить рекорды по заболеваемости. Президенту не удалось удержать ни экономические показатели, ни завоевать доверие американцев, многие из которых оказались разочарованы действиями властей. Согласно исследованиям аналитического сайта FiveThirtyEight, по состоянию на 1 ноября 52,7% американцев заявили, что не удовлетворены реакцией Трампа на пандемию. "Трамп проиграл из-за своей неспособности осознать то, что больше всего волновало избирателей, а именно коронавирус, — приводит Time слова Сары Лонгвелл, основателя республиканской организации "Избиратели против Трампа" (RVAT). — В то время как люди массово теряли работу, закрывали свой бизнес, боялись навещать пожилых родителей и учили детей на дому, Трамп решил притвориться, что коронавирус не является самым важным фактором в жизни людей". Сопутствующие осложнения При этом сам президент не раз отмечал, что его администрация среагировала на кризис оперативно. Он подчеркивал, что США практически сразу закрыли въезд в страну из Китая, Южной Кореи, Италии и Ирана, а еще назначил своего вице-президента Майкла Пенса ответственным за борьбу с пандемией. Кроме того, Трамп постоянно говорил о скором появлении вакцины, разработка которой продвинулась уже после первичного подсчета голосов.

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Все закончилось тем, что Трамп сам заразился COVID-19 в самый разгар предвыборной кампании. "Заражение Трампа коронавирусом стало своего рода сигналом для людей, что его стиль управления плохо влияет даже на него самого", — считает республиканский стратег Бред Тодд. Незадолго до выборов, после того как в США зафиксировали очередной рекорд по заражениям, Трамп написал в Twitter, что СМИ специально манипулируют темой коронавируса. "Фейковые новости в СМИ только и пишут про COVID, COVID, COVID", — завил он 27 октября в своей соцсети. Позже президент публично обвинил врачей в том, что они специально завышают число заболевших ради надбавок. Он также призывал своих сторонников приходить голосовать на участки, а не отправлять избирательные бюллетени по почте. "Как и у пациентов с хроническим заболеванием, политическая кончина Трампа была вызвана не самим коронавирусом, а скрытыми и явными недугами личных качеств", — пишет журналист Дэвид Аксельрод в своей колонке для CNN. По его мнению, у американцев хватало и других причин сомневаться в эффективности действующего президента.



"Еще до пандемии многие американцы устали от выходок Трампа — бесконечные твиты, истерики и теории заговора, которые вышли на первый план; мелкие распри, кажется, приносили ему удовольствие", — добавляет Аксельрод. Однако выборы-2020 доказали, что Трамп остается политическим тяжеловесом. Даже потерпев поражение, он все равно набрал на миллионы больше голосов, чем четыре года назад. Cогласно исследованию Национального общественного радио США (NPR), в 2020 году поддержка президента Трампа выросла во многих округах США с наивысшим числом смертности от COVID-19. "68 округов из 100 с самым высоким коэффициентом смертности от COVID-19 на последних выборах отдали за Трампа больше голосов, чем в 2016 году", — пишет издание. Мрачная зима Предвыборная гонка 2020 года стала противостоянием двух кандидатов с абсолютно разным отношением к тому, как страна должна реагировать на коронавирус. Один проводил митинги в разгар пандемии, другой отсиживался в изоляции, первый спорил с докторами и учеными, второй обещал прислушиваться исключительно к рекомендациям экспертов. Второй носил маску, а первый высмеивал его за это в своем Twitter.

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