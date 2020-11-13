Представители России и Турции обсудили в Анкаре сирийскую проблематику

АНКАРА, 13 ноября. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал провели в пятницу встречу в Анкаре.

"На переговорах обсуждались ситуация с работой Конституционного комитета, астанинский процесс, события в Идлибе, ситуация с сирийскими беженцами и перемещенными лицами, а также деятельность террористических организаций "Рабочая партия Курдистана" и "Силы народной самообороны" (признаны террористическими Турцией - прим. ТАСС). Состоялся обмен мнениями по этим вопросам, [российской стороне] было передано наше отношение", - сообщили журналистам в МИД республики.

Российская делегация в настоящее время находится с рабочим визитом в турецкой столице. Как рассказал ТАСС источник в МИД Турции, представители России проведут во второй половине дня переговоры в министерстве национальной обороны.

Согласно распространенной ранее информации, в Анкаре стороны могут также обсудить технические и тактические детали соглашения по Нагорному Карабаху.

9 ноября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Российский лидер, в частности, сообщил, что азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из РФ. Кроме того, Баку и Ереван должны провести обмен пленными и телами погибших.

Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе был подписан в среду по итогам переговоров по видеосвязи министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара.