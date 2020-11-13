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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Ереване продолжается акция протеста с требованием отставки Пашиняна

Акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении проходят с 10 ноября
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Описание
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС

ЕРЕВАН, 13 ноября. /ТАСС/. Несколько тысяч протестующих в пятницу после полудня проводят митинг на площади Свободы в центре Еревана с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за подписания документа, предполагающего прекращение военных действий в Нагорном Карабахе, а также переход Азербайджану значительной части территории Карабаха и прилегающих к нему семи районов. Акцию протеста транслируют местные новостные порталы.

"Если мы хотим изменить что-то, то Пашинян должен уйти. Тот, кто подписал капитуляцию, не может дальше править нашей страной", - заявил один из инициаторов акции протеста, экс-премьер Грант Багратян.

В настоящий момент на площади Свободы несут усиленную службу полицейские, к площади также стянут ОМОН.

Акции протеста с требованием отставки Пашиняна проходят в Армении с 10 ноября.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Представители Минобороны и Генерального штаба Армении заявили во вторник, что вооруженные силы республики будут выполнять договоренности, а также призвали народ воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в стране.

Теги
АзербайджанАрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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