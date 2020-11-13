Додон заявил, что на митинги в его поддержку в Молдавии вышли более 20 тыс. человек

КИШИНЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Более 20 тыс. человек вышли в пятницу на митинги в поддержку президента Молдавии Игоря Додона в Кишиневе и других городах страны. Об этом сообщил глава государства на своей странице в Facebook перед предстоящими в воскресенье выборами.

"Именно они и сотни тысяч наших соотечественников сохраняют и оберегают государственность и независимость нашей Родины! Они не позволят 15 ноября нашей стране исчезнуть и превратиться в чужую территорию", - написал Додон, поблагодарив участников маршей за доверие. По его словам, демонстранты поддержали мир и стабильность, развитие страны, традиционные ценности и веру, взвешенную внешнюю политику и другие пункты его предвыборной программы.

"Они и есть наша команда - граждане Молдавии: представители разных национальностей, разных поколений, профессий, политических взглядов и социальных групп. Они пришли не для того, чтобы устроить хаос, а для того, чтобы мирно и ответственно выразить свое мнение", - заметил президент.

По данным Центральной избирательной комиссии Молдавии, в ходе первого тура 1 ноября ни один из кандидатов в президенты не смог набрать более 50% голосов избирателей, поэтому для определения победителя понадобился второй тур, который состоится 15 ноября. В нем примут участие руководитель Партии действия и солидарности Майя Санду, набравшая 36,1% голосов и Додон, получивший 32,6% тыс. голосов.