Главный инфекционист США заявил, что не контактировал с Байденом

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи не контактировал с Джозефом Байденом, которого американские СМИ называют избранным президентом, и пока не видит оснований для этого, так как у него хватает работы по противодействию пандемии нового коронавируса в стране. Об этом главный инфекционист США заявил в обнародованном в пятницу интервью агентству Reuters.

"Я занимаю своим делом. Я не политик. Я работаю в системе общественного здравоохранения", - сказал он. Фаучи пояснил, что "абсолютно не видит ни причин, ни смысла в разгар пандемии останавливаться в работе" по оказанию помощи людям. Он отметил, что его рекомендации действующему президенту США Дональду Трампу относительно мер противодействия пандемии остаются прежними - социальное дистанцирование, ношение защитных масок, гигиена рук и предотвращение больших скоплений людей.

"Принципы поддержания общественного здоровья не меняются месяц от месяца или при переходе от одной администрации к другой", - заявил Фаучи, дав тем самым понять, что ни он сам, ни его работа не подвержены политической конъюнктуре и не зависят от того, кто находится или будет находиться в Белом доме.

Говоря о создаваемых компаниями Pfizer и BioNTech, а также компанией Moderna вакцинах от коронавируса, Фаучи предположил, что они будут в равной степени эффективны, так как создаются с использованием общей технологии. "У меня есть все основания полагать, что продукция Moderna будет схожей [по эффективности]. Ее платформа [на которой разрабатывается вакцина] практически идентична той, на которой создается вакцина Pfizer, поэтому я не удивлюсь, если она окажется высокоэффективной", - сказал инфекционист. Он отметил, что у обеих вакцин хорошая "история" применительно к их безопасности, что, также, по его мнению, во многом обусловлено тем, что они создаются на "общей mRNA-платформе".

Ранее Фаучи заявил, что США, вероятно, будут располагать всего несколькими миллионами доз безопасной и эффективной вакцины от коронавируса к концу 2020 года. Он также сообщил, что для широкой общественности вакцина станет доступна в первом квартале 2021 года. По словам Фаучи, это произойдет, скорее всего, к апрелю.

Фаучи работал с шестью американскими администрациями. С нынешней отношения у него складывались непросто, а в последнее время - с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране - и вовсе испортились, так как инфекционист настаивал на более активном использовании средств защиты от эпидемии, в частности масок, а президент фактически бравировал тем, что игнорировал их. 19 октября Трамп даже подверг резкой критике руководство американской системы здравоохранения и Фаучи, в частности. "Люди устали слушать Фаучи и всех этих идиотов", - заявил тогда американский лидер, выступая по телефону перед сотрудниками своего избирательного штаба.