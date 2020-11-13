Лукашенко поручил выработать механизм взаимодействия с отчисленными студентами

"Я поручил выработать механизм. Ну, выкинули мы этих 300 человек. Я не скажу, что они отмороженные и плохие. И успевают нормально. Некоторые - вообще очень способные люди. Думаю: ну, потеряем же их. Кому они нужны? Слушайте, ну, поедут они в эту Польшу, ну и пусть там работают, но они там не нужны. Я поручил соответствующим должностным лицам, парламентариям, депутатам выработать механизм. Надо вернуться когда-то к этому вопросу. Надо посмотреть на этих отчисленных. У меня есть практика "под гарантии", - сказал он в интервью представителям СМИ Белоруссии и стран ближнего зарубежья, видеофрагмент которого размещен в близком к пресс-службе Лукашенко Telegram-канале "Пул первого".

Он добавил, что все эти обращения необходимо рассмотреть. "Мы сформируем сейчас комиссии по вузам. Это будут представители вузов - молодежные, студенческие комитеты, органы самоуправления - плюс уполномоченные ответственные у меня есть по вузам. Вот они соберутся и рассмотрят все эти заявления. <...> Будет - не будет, образование получит, там образумится, если образумится. Возможны разные методы. Нам не нужна драка в обществе", - сказал он. При этом Лукашенко добавил, что закон должен быть превыше всего.

27 октября на совещании по подготовке Всебелорусского народного собрания Лукашенко потребовал увольнять рабочих и отчислять студентов, выходящих на акции протеста. Позже он заявил, что в Белоруссии не будут признавать дипломы зарубежных вузов. После правозащитники и оппозиционные СМИ стали сообщать об отчислениях студентов, участвовавших в акциях протеста.