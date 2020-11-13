Генпрокуратура Белоруссии занялась выяснением обстоятельств смерти Романа Бондаренко

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии взяла на себя дальнейшие процессуальные действия по выяснению обстоятельств смерти Романа Бондаренко. Об этом сообщила журналистам в пятницу начальник отдела информации ведомства Анжелика Курчак.

"По решению генерального прокурора дальнейшие процессуальные действия в целях выяснения обстоятельств смерти Романа Бондаренко проводит генеральная прокуратура", - приводятся слова Курчак в Telegram-канале ведомства.

Ранее Следственный комитет заявил, что выясняет обстоятельства смерти 31-летнего мужчины. "По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими. Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения", - сказано в сообщении СК. Вместе с тем врачи больницы скорой медицинской помощи и медицинские документы, выложенные порталом tut.by, эту информацию опровергают. В больницу Бондаренко поступил из Центрального РУВД Минска с формулировкой, что "травмы получил во время драки". Вечером 12 ноября Бондаренко умер.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования.

Сразу после подведения итогов голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Власти требуют прекратить незаконные акции.