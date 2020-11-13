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Евросоюз создаст новую систему блокировки террористического интернет-контента

Контент будет заблокирован в течение часа с момента обнаружения

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Евросоюз до конца года разработает систему блокирования в интернете контента с пропагандой терроризма в течение часа после его обнаружения. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС на уровне министров внутренних дел, распространенном в пятницу по итогам внеплановой видеоконференции по борьбе с терроризмом.

"Мы нацелены на успешное завершение до конца года переговоров по директиве о террористическом онлайн-контенте с целью создания нового эффективного трансграничного инструмента для блокирования террористического контента в течение часа с того момента, как он будет обнаружен", - отмечается в документе. 

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