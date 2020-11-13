Источник: Британия хочет сохранять диалог с Россией, но воздерживается от нормализации

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Великобритания хочет сохранять диалог с Россией, однако пока воздерживается от нормализации двусторонних отношений. Об этом заявил ТАСС в пятницу источник в британском правительстве, комментируя предстоящий на следующей неделе визит в Москву государственного министра Великобритании по делам Европы и Америки Венди Мортон.

"Визит задуман как попытка сохранять диалог с Россией, в то же время воздерживаясь от нормализации британо-российских отношений", - отметил источник. Он также подчеркнул, что это будет первый визит высокопоставленного представителя МИД королевства в РФ с декабря 2017 года. Тогда Москву посетил Борис Джонсон, на тот момент руководивший Форин оффисом, а в июле прошлого года ставший главой британского правительства.

Ранее посольство Великобритании в Москве на своих страницах в соцсетях сообщило о том, что Мортон приедет в Россию 16 ноября с двухдневным визитом и встретится с первым заместителем министра иностранных дел РФ Владимиром Титовым, а также советником президента РФ по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым, "чтобы обсудить решение таких проблем, как изменение климата, пандемия COVID-19 и восстановление экономики". В диппредставительстве также привели слова самой Мортон, отметившей, что "существует много возможностей для сотрудничества между Великобританией и Россией по ключевым глобальным направлениям", несмотря на разницу подходов двух государств к ряду вопросов.

Тема Навального

Как отмечается в статье газеты The Guardian, на встрече с Титовым 17 ноября Мортон намерена также поднять тему инцидента с Алексеем Навальным. Ранее в МИД Великобритании заявляли, что "единственным правдоподобным объяснением" произошедшего с блогером является организация его отравления Россией. 15 октября Лондон вслед за ЕС ввел санкции против шести россиян, включая первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и директора ФСБ Александра Бортникова, которых британское правительство считает ответственными за произошедшее с Навальным.

The Guardian обращает внимание на то, что хотя Россия ввела зеркальные санкции против представителей руководящих структур Германии и Франции в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, аналогичные меры пока не были приняты в отношении Великобритании.

Инцидент с Навальным

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. 22 сентября Навальный был выписан из стационара.

Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". По данным Берлина, эти выводы подтвердили лаборатории во Франции и Швеции. ОЗХО подтвердила наличие биомаркеров антихолинэстеразного средства в образцах крови и мочи, взятых у Навального. Эти биомаркеры, подчеркнули в организации, имеют аналогичные структурные характеристики, что и отравляющие вещества, добавленные в приложение по химикатам Конвенции по запрещению химического оружия в ноябре 2019 года. При этом такое антихолинэстеразное средство не входит в приложение по химикатам, уточнили в ОЗХО.

Песков многократно говорил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ у него выявлено не было.