Прокуратура Германии предъявила обвинения 12 подозреваемым в подготовке атак на мечети

БЕРЛИН, 13 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения 12 подозреваемым в подготовке вооруженных нападений на мечети. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе надзорного ведомства.

"Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения одиннадцати предполагаемым членам, а также одному возможному стороннику ультраправой террористической организации "Gruppe S", - указывается в сообщении. При этом отмечается, что террористическая организация была основана в сентябре прошлого года. Ее деятельность, как подчеркнули в прокуратуре, направлена на "дестабилизацию и разрушение государственного и общественного строя ФРГ".

Таким образом, посредством "атак на мечети, убийств или ранений как можно большего числа верующих мусульман обвиняемые стремились привести общество к состоянию, напоминающему гражданскую войну". Кроме того, для совершения терактов, как следует из пресс-релиза, члены организации планировали использовать огнестрельное оружие.

Все подозреваемые, как отметили в прокуратуре, являются гражданами Германии. В настоящее время лишь один из них находится на свободе. Остальные обвиняемые были задержаны еще 14 февраля 2020 года и помещены в следственный изолятор. Один из них, как указывается в сообщении, умер во время пребывания в СИЗО.