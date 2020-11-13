Баку переименует два села, перешедшие под его контроль в Нагорном Карабахе

БАКУ, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Азербайджана переименуют два села в районах, перешедших под контроль Баку в Нагорном Карабахе, сообщила в пятницу пресс-служба Милли Меджлиса (парламента) страны.

"Это решение обсуждал заседавший сегодня парламентский комитет по региональным вопросам. В частности, планируется переименовать село Гушчубаба в Ходжалинском районе - предлагается дать ему название Бахарлы, а также село Цакури в Ходжавендском районе - оно будет называться Хюнерли", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что инициатива о переименовании, а равно и предложения по новым названиям этих сел поступили от президента страны Ильхама Алиева. "После обсуждений инициатива была одобрена и рекомендована к пленарному обсуждению", - сообщили в парламенте.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.