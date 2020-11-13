Лукашенко заявил, что организаторы протестов хотели обратиться за внешней военной помощью

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Организаторы акций протеста в Белоруссии рассчитывали за два дня ввергнуть страну в хаос и обратиться затем за внешней военной помощью. Об этом заявил в пятницу зарубежным СМИ президент Александр Лукашенко в интервью, отрывки из которого показал белорусский телеканал СТВ .

"Россия ведь прекрасно понимает: а не дай бог потерять Беларусь. Потерять Беларусь - это значит, нет Украины. А под Смоленском еще ракеты малой и средней дальности будут выставлены знаете кого. И если бы у них [организаторов протестов] 9 и 10 августа получился блицкриг, они захватили как в Армении или Грузии власть... А затем обращаются на Запад. И он вводит войска по просьбе якобы законного правительства. Вот сценарий", - сказал глава государства.

"И вы хотите сказать, что Россия будет на это спокойно смотреть? Да Украина даже вздрогнет от такого плана", - отметил он.