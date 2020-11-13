Лукашенко поручил объективно расследовать обстоятельства смерти Романа Бондаренко

что происходило в республике в первый месяц после выборов

Таймлайн кризиса в Белоруссии: что происходило в республике в первый месяц после выборов

"Эта будет раскручиваться проблема. Поэтому надо расследовать, надо честно и объективно все расследовать", - сказал Лукашенко в пятницу во время интервью зарубежным СМИ, видеокадры которого разместил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".

"Сегодня утром, поскольку все милицию стали обвинять в очередной раз, я позвонил генеральному прокурору и сказал: возьмите под серьезнейший контроль это уголовное дело или какое-то у них там расследование", - сообщил Лукашенко. "Чтобы не было потом, что милиция сама расследовала, Следственный комитет. Но задача Генпрокуратуры взять это под контроль", - добавил он.

Лукашенко сказал, что соболезнует родителям Бондаренко. "Когда человек уходит из жизни - это плохо. Тем более молодой человек", - отметил президент Белоруссии.

Инцидент во дворе на Червякова

Двор на улице Червякова стал одним из первых центров гражданской активности Минска, который сторонники протеста стали символически называть "площадью перемен". На расположенной здесь трансформаторной будке появился мурал с диджеями, включившими песню Виктора Цоя "Перемен" в Киевском сквере, а во дворе - бело-красно-белая протестная символика. С этого момента во двор каждый день наведывались работники ЖЭСа или силовики, чтобы очистить его от признаков "гражданского неповиновения".