Правительство Литвы сложило свои полномочия

ВИЛЬНЮС, 13 ноября. /ТАСС/. Кабинет министров Литвы вернул президенту Гитанасу Науседе вверенные правительству полномочия. Как сообщила президентская пресс-служба, глава государства принял в пятницу сложение полномочий правительства во главе с Саулюсом Сквернялисом.

"Президент поручил правительству продолжать исполнять обязанности до назначения нового премьер-министра и формирования нового состава кабинета", - отметила пресс-служба.

В пятницу приступил к работе вновь избранный в ходе состоявшихся в октябре двух туров голосования Сейм (парламент) республики. Согласно процедуре, после этого кабмин слагает полномочия, а глава государства в течение последующих 15 дней должен представить депутатам на утверждение кандидатуру премьера.

На эту должность прочат Ингриду Шимоните, которая возглавляла избирательный список победившей на выборах правой консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы", хотя членом партии не является. В конце октября президент Науседа заявил, что готов поддержать кандидатуру Шимоните на должность премьер-министра. В 2019 году она была оппонентом Науседы на выборах главы государства.

45-летняя Шимоните являлась депутатом парламента прежнего созыва, возглавляла комитет по аудиту. Она переизбрана и в новый Сейм. С 2009 по 2012 год Шимоните работала министром финансов. В 2019 году она баллотировалась в качестве кандидата на президентских выборах и вместе с нынешним главой государства вышла во второй тур, где уступила Науседе, который набрал около 66% голосов.