Спецслужбы Молдавии изучают нарушения в ходе голосования на выборах президента за рубежом

КИШИНЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии собирает данные о нарушениях, допущенных в ходе голосования за рубежом на выборах президента 1 ноября. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил, отвечая в пятницу на вопросы журналистов о появившихся в прессе утечках этой информации.

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"Мы сделали такой запрос, чтобы ознакомиться с ситуацией в стране и в диаспоре, а также на левом берегу Днестра. Это обязанность ЦИК - сотрудничать с соответствующими органами, чтобы предупредить возможные риски, о которых информировали национальные и международные наблюдатели, а также кандидаты", - отметил он.

Согласно информации СИБ, которая была опубликована оппозиционным информационным сайтом Jurnal.md, спецслужбы зафиксировали многочисленные объявления о доставке людей на избирательные участки за рубежом, что, согласно молдавским законам, равносильно подкупу избирателей. На этой неделе баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон заявил, что рассматривает возможность опротестовать результаты голосования на определенных участках из-за подобных нарушений.

По данным ЦИК, во второй тур вышли руководитель проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, набравшая 487 тыс. голосов, и Додон с результатом 439 тыс. голосов избирателей. Победу Санду обеспечили свыше 100 тыс. голосов, которые были отданы в ее пользу на избирательных участках в западных странах.