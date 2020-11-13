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Кризис в Белоруссии

Лукашенко заявил, что не намерен "сдаваться и вставать на колени", даже оставшись один

Президент Белоруссии также признал, что "политического времени" у него остается немного
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Сергей Шелег/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Сергей Шелег/БелТА/ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не намерен уступать своим политическим оппонентам, но признает, что "политического времени" у него остается немного. Свою оценку развитию ситуации в стране глава государства дал в пятницу в интервью СМИ ряда стран ближнего зарубежья. Выдержки из него показал российский Первый канал.

"Вы же понимаете, что уже времени у меня немного осталось политического, наверное, - сказал он. - А сдаваться я не собираюсь, на колени я не встану, даже если останусь в одиночку, я уже не единожды говорил так называемому своему окружению и всем тем, кто сегодня намертво стоит, защищая нашу Беларусь, даже если я один останусь, я буду бороться, опять простите за нескромность, за то, что я создавал четверть века своими руками".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
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