Лукашенко заявил, что не намерен "сдаваться и вставать на колени", даже оставшись один

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не намерен уступать своим политическим оппонентам, но признает, что "политического времени" у него остается немного. Свою оценку развитию ситуации в стране глава государства дал в пятницу в интервью СМИ ряда стран ближнего зарубежья. Выдержки из него показал российский Первый канал.

"Вы же понимаете, что уже времени у меня немного осталось политического, наверное, - сказал он. - А сдаваться я не собираюсь, на колени я не встану, даже если останусь в одиночку, я уже не единожды говорил так называемому своему окружению и всем тем, кто сегодня намертво стоит, защищая нашу Беларусь, даже если я один останусь, я буду бороться, опять простите за нескромность, за то, что я создавал четверть века своими руками".