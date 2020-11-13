Делегации Москвы и Анкары продолжат 14 ноября переговоры по Карабаху и Сирии

АНКАРА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские и турецкие военные делегации обсудили в пятницу в Анкаре перемирие в Нагорном Карабахе и ситуацию в Сирии. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

"Сегодняшняя часть технических переговоров турецкой и российской военных делегаций в министерстве национальной обороны завершилась. В ходе консультаций обсуждались работы, которые будут выполнены после объявления перемирия в Нагорном Карабахе, а также ситуация в Сирии, в том числе в Идлибе. Переговоры продолжатся завтра", - приводит газета Sabah заявление турецкого военного ведомства.