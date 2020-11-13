Депутатов оппозиционной партии вызвали в Следственный комитет Армении

ЕРЕВАН, 13 ноября. /ТАСС/. Депутатов крупнейшей оппозиционной парламентской партии "Процветающая Армения" вызвали в Следственный комитет республики. Об этом корреспонденту ТАСС в пятницу сообщил секретарь фракции Арман Абовян.

"Меня и еще шестерых депутатов нашей фракции вызвали в Следственный комитет", - сообщил Абовян.

Ранее представители силовых структур увезли в Службу национальной безопасности лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна, сторонники которого в пятницу после полудня продолжили акцию протеста в центре Еревана с призывом к отставке премьер-министра Никола Пашиняна.

В четверг Специальная следственная служба Армении приняла решение поместить под предварительный арест десять оппозиционных политиков, в том числе Царукяна, а также главу партии "Родина", экс-директора Службы нацбезопасности Артура Ванецяна и представителя партии "Дашнакцутюн" Ишхана Сагателяна по обвинению в организации незаконного собрания. В ночь на пятницу их всех выпустили из-под стражи. Акции протеста с требованием отставки Пашиняна проходят в Армении с 10 ноября.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Представители Минобороны и Генерального штаба Армении заявили во вторник, что вооруженные силы республики будут выполнять договоренности, а также призвали народ воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в стране.