Во Франции заявили, что будут в полной мере соблюдать положения Договора по открытому небу

ПАРИЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Франция соблюдала и намерена в дальнейшем соблюдать положения Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщил в пятницу официальный представитель дипломатического ведомства республики.

Он отвечал на вопрос относительно сделанного накануне министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявления о том, что Россия потребует у стран - участниц Договора возможности совершать полеты в том числе над американскими объектами на их территории. Президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. "Франция в полной мере соблюдает все подписанные ею соглашения, в том числе и статью IX Договора по открытому небу", - заявил представитель МИД.

Он напомнил, что "данная статья уточняет условия, на которых собранные в ходе полетов сведения могут быть сообщены участникам данного соглашения - и только им одним".

В четверг Сергей Лавров заявил, что если договор захотят оставить в силе, Россия будет требовать от партнеров письменно и юридически подтвердить, что они не будут запрещать полеты над какой-либо частью своей территории.