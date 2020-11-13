Консульство Таиланда в Москве пока не выдает туристические визы россиянам

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Консульство Таиланда в России пока не выдает туристические визы российским гражданам. Об этом ТАСС по телефону в пятницу сообщила сотрудница консульства в Москве.

"Консульство пока не выдает россиянам какие-либо типы туристических виз для поездок в Таиланд", - отметила она, комментируя сообщения о том, что власти Таиланда начали выдавать россиянам туристические визы. "Кроме того, Россия не входит в список стран с благоприятной эпидемической обстановкой", - добавила сотрудница консульства. Вместе с тем она не уточнила примерные сроки возобновления выдачи туристических виз.

Речь в сообщениях шла о визе TR, которая позволяет находиться на территории королевства до 60 дней с возможностью продления еще на 30. Утверждалось, что данный тип визы доступен жителям всех стран, вне зависимости от эпидемической обстановки в стране. Подобная информация несколько дней назад появилась на портале Travel Off Path, который написал, что на 60-дневную туристическую визу могут подать заявки жители всех стран.

В посольстве РФ в Таиланде ТАСС сообщили, что "не располагают информацией о возобновлении выдачи таиландских туристических виз российским гражданам". Между тем 5 ноября на сайте таиландского посольства в Вашингтоне появилась информация о "процедуре получения визы и свидетельства о въезде для иностранных граждан, желающих въехать в Таиланд в туристических целях". 10 ноября газета Bangkok Post написала со ссылкой на представителя Управления по туризму Таиланда Тхапани Киатпхайбол, что отдыхающие с краткосрочными планами также могут подать заявление на получение турвизы, максимальный срок пребывания по которой составляет 90 дней.

С 1 июля в Таиланд могут прибывать определенные категории иностранных граждан, среди которых не было туристов. Все иностранцы по прибытии должны находиться 14 дней на изоляции в платных карантинных учреждениях, стоимость которых составляет от 28 до 290 тыс. батов (от $925 до 9 580). Власти королевства до сих продолжают осуществлять вывозные рейсы, которыми можно попасть в страну.

15 сентября кабинет министров Таиланда одобрил введение специальной туристической визы (STV), продолжительность пребывания по которой составляет 90 дней с возможностью дальнейшего продления дважды (до 270 дней, или девяти месяцев, в общей сложности). Стоимость визы, не имеющей возрастных ограничений, составляет 2 000 батов ($66). Пока нововведением, которое будет действовать до 30 сентября 2021 года, смогли воспользоваться лишь несколько туристических групп из Китая. Между тем получить STV пока могут лишь иностранцы из стран с низким уровнем распространения коронавируса, список которых пересматривается каждые 15 дней, среди них: Китай, Вьетнам, Южная Корея, Тайвань, Австралия и Новая Зеландия.