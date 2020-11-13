Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не отворачивалась от России

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что белорусское руководство никогда не откажется от сотрудничества с Россией.

"Никогда Беларусь не отворачивалась от России. Кому-то было невыгодно, что у России есть такая страна [Белоруссия] и что в этой стране некий диктатор, который либеральный части [России] не нравится", - сказал Лукашенко в пятницу в интервью зарубежным СМИ, его фрагменты показал телеканал СТВ.

По его словам, "у нас никогда не было, чтобы человек вертел и туда, и сюда". "Хотя для политики, может, это и плохо, ты должен порой извиваться, особенно живя, и руководить Беларусью, ты должен как-то приспосабливаться, чтобы выжить. Но я никогда этого не делал", - сказал Лукашенко. Белорусский президент заявил, что "какой был Лукашенко по отношению к России, такой и есть". "Я никогда не предавал наши интересы белорусско-российские, я никогда не предавал честного и надежного политика - президента - ни Ельцина, ни Путина, и никогда этого не сделаю", - отметил президент Белоруссии.

Лукашенко также заявил, что его страна никогда не изменит России и не сменит курса в сторону других стран. Соответствующее заявление он сделал во время интервью зарубежным СМИ, видеокадры которого разместил канал "Россия-1". "Вы даже не думайте, что сегодняшнее руководство - не только президент - нацелены на измену России, на изменение своего курса в сторону каких-то стран и так далее. И так далее. Этого нет и не будет никогда. Даже если эти протестуны придут к власти, им народ не позволит изменить политику. Не позволит", - сказал Лукашенко.

О санкциях ЕС

Глава государства отметил, что он опытный политик и не один год был под различными санкциями, поэтому Евросоюз, который 6 ноября ввел санкции против него и еще 14 высокопоставленных белорусских чиновников, "ничего не сможет с ним сделать". "Вы же понимаете, что я в политике не первый год, может быть, уже излишне задержался в этой политике. Это одна сторона медали, а другая заключается в том, что опыта у меня хватает, под санкциями я был очень много лет", - сказал он в интервью.

Он отметил: "Евросоюз не знает, что делать с Лукашенко". "Потому что они всегда стараются что-то со мной сделать, а не надо <...> Нас избрал белорусский народ, и он с нами что-то сделает. Эта сфера внимания и интереса исключительно белорусского народа, если говорить о Лукашенко. Пусть это патетично несколько прозвучало, но я действительно так думаю. Ничего они с Лукашенко сделать не смогут", - добавил он.

Белорусский лидер пояснил, что санкций опасаются только проворовавшиеся политики, у которых "куча денег за пределами страны". "Про меня тоже тут пишут, говорят, что я уже столько имею денег, что если все бюджеты за те годы сложить, что я у власти, цифра не выходит, не получается <...> Как только чего-то "находят" там, в кавычках, я говорю: заберите. Заберите, я подписываю, принесите документы <...> Все время отдаю деньги, до сих пор никто не взял. Чудо! Поэтому у меня нет того хвоста, за который можно Лукашенко крутить и вертеть", - сказал он и добавил, что предан белорусскому народу.

"Я слышал только, до сих пор не интересовался о том, что, действительно, меня не интересует - под санкциями, не под санкциями", - добавил он.

6 ноября Евросоюз ввел санкции против Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников Белоруссии, включая председателя КГБ Ивана Тертеля и председателя Конституционного суда Петра Миклашевича, пресс-секретаря президента Наталью Эйсмонт, советника президента по национальной безопасности Виктора Лукашенко, а также некоторых представителей МВД и силовых структур. Таким образом всего в черный список по Белоруссии, который был утвержден 2 октября, входят 59 человек. Всем им запрещен въезд в ЕС, а их активы в сообществе, при их наличии, подлежат заморозке. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещается предоставлять какие-либо средства тем, кто находится в черном списке. В ЕС считают, что эти люди ответственны "за фальсификацию выборов и нарушение прав человека" в Белоруссии.