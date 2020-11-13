Госдеп утверждает, что договоренности о продлении СНВ-3 не удается достичь из-за России

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент утверждает, что принципиальной договоренности о замораживании размеров российского и американского ядерных арсеналов и продлении Договора СНВ-3 не удается пока достичь из-за занятой Москвой позиции.

"По каким-то причинам Москве очень сложно согласиться с нами [американскими властями] насчет принципа замораживания общего размера наших соответствующих ядерных арсеналов и продления Нового ДСНВ, чтобы обеспечить время для переговоров по новым рамкам [контроля над вооружениями]. Однако мы надеемся, что это вскоре изменится", - говорится в тексте нового выступления помощника госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофера Форда. Он принял в четверг участие в ежегодной конференции Консорциума ЕС по нераспространению и разоружению. В пятницу речь Форда, которая представляла собой, по сути, набор пропагандистских клише, сопровождавшийся нападками на Россию и Китай в сфере стратегической стабильности, распространила пресс-служба Госдепартамента.

Американский дипломат имел в виду Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В России его чаще называют в неофициальном порядке СНВ-3. В США он известен как Новый ДСНВ.

США и Россия подписали этот договор в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении документа и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.

Как указывал президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times в июне прошлого года, если и этот договор прекратит существование, "то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений". В свою очередь МИД России подчеркивал этой осенью, что Москва готова, в случае продления договора на год, вместе с американской стороной заморозить ядерные арсеналы на этот срок при отсутствии дополнительных требований со стороны Соединенных Штатов.