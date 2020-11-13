Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщил о начале обмена телами погибших

ЕРЕВАН, 13 ноября. /ТАСС/. Обмен телами погибших, согласно достигнутым договоренностям, начался в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении, которое разместил в пятницу на своей странице в Facebook президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян.

"Сегодня начался процесс обмена телами в соответствии с достигнутым соглашением. Обмен проходит при координации со стороны российских миротворцев, участии сотрудников Международного комитета Красного Креста и госслужбы по чрезвычайным ситуациям Карабаха", - написал Арутюнян.

Он также поблагодарил российскую сторону за быстрое формирование контингента и обеспечение гуманитарного процесса и выразил признательность сотрудникам Красного Креста.

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из РФ.

Представители Минобороны и Генерального штаба Армении заявили во вторник, что вооруженные силы республики будут выполнять договоренности, и призвали народ воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в стране. Президент Армен Саркисян объявил о начале политических консультаций для обсуждения положения, сложившегося после подписания соглашения об урегулировании конфликта.