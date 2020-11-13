Тихановская объявила о намерении создать "Народный трибунал"

По ее мнению, Белоруссия превратилась в "место преступления". "Я заявляю, что Александр Лукашенко и его пособники - террористическая организация, которая должна ответить за свои преступления, - утверждала Тихановская в своем Telegram-канале в пятницу. - Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее". Она уверена, что ответить должен каждый, кто цинично нарушил и нарушает закон - "от членов избирательных комиссий и провластных наблюдателей до чиновников, идеологов и офицеров, отдававших и выполнявших преступные приказы".

В этой связи Тихановская объявила о "плане Народного трибунала", который призван "остановить беззаконие". В рамках плана она призвала "нейтрализовать идеологов и пособников режима, собирать и проверять доказательства преступлений режима". "На платформе "Голос" мы проведем процесс Народного обвинения по материалам, собранным через систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений", - пообещала Тихановская. По ее словам, после этого 20 декабря народ Белоруссии выйдет на самый массовый марш с заявлением Народного обвинения.