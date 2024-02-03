В Совфеде предложили разработать новые программы по доступности семейного отдыха

Вице-спикер СФ Инна Святенко также предложила проработать вопрос об организации туристических поездок внутри страны для социальных категорий граждан

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко предложила разработать новые туристические программы, направленные на повышение доступности семейного отдыха с детьми внутри страны. Об этом она заявила на пленарной сессии Дня туризма на Международной выставке-форуме "Россия".

"С точки зрения укрепления семейных ценностей - возможность семейного отдыха внутри страны является одним из важных аспектов, которые должны найти отражение в планах работы туристской отрасли и быть поддержаны государством. Для этого могут быть использованы как уже опробованные и хорошо зарекомендовавшие себя адресные механизмы стимулирования таких поездок, так и новые программы, направленные на популяризацию и повышение доступности семейного отдыха с детьми", - сказала Святенко.

Вице-спикер напомнила, что 2024 год объявлен главой государства Годом семьи и добавила, что целесообразно проработать такие мероприятия и рассмотреть вопрос о включении их в этом году в план реализации федерального проекта "Повышение доступности туристических продуктов".

Также она предложила проработать вопрос об организации туристических поездок внутри страны для социальных категорий граждан, а также для туристов с ограниченными возможностями передвижения, обеспечив соответствующими решениями на федеральном и региональном уровнях.

"Для нас очень важно, чтобы каждый, кто решил отправиться в путешествие по нашей большой стране, нашел для себя тот маршрут, пройдя по которому, у него осталось самое лучшее воспоминание", - резюмировала сенатор.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.