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СМИ: Белый дом может расстаться с сотрудницей СНБ из-за книги про Трампа

Вышедшая под авторством анонима книга A Warning повествует о саботаже решений Трампа среди чиновников

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Администрация США рассматривает вопрос о переводе заместителя помощника президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена Виктории Коутс из Белого дома на работу Минэнерго из-за подозрений в причастности к написанию книги про главу Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает в понедельник новостной портал Axios со ссылкой на двух близких к делу источников. Вышедшая 19 ноября 2019 года под авторством анонима книга A Warning повествует о саботаже решений Трампа среди чиновников.

"Отношения между О'Брайеном и Коутс, которая совсем недавно была назначена на должность его заместителя (ранее занимала пост старшего директора Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку - прим. ТАСС), стали напряженными благодаря попыткам некоторых сотрудников администрации представить ее как анонима, что та категорически отрицает", - отмечает издание.

Коутс теперь прочат пост заместителя министра энергетики, однако никакие кадровые решения пока не приняты. В Совете национальной безопасности (СНБ) не стали комментировать публикацию.

Ранее заместитель О'Брайена консультировала бывшего министра энергетики Рика Перри в ходе его президентской кампании 2012 года, в СНБ она регулярно сотрудничала с ведомством, в том числе по вопросам санкций, поставкам нефти, Ираку, Ирану и региону Персидского залива.

Книга анонима вышла в продажу 19 ноября и стала бестселлером. 5 сентября 2018 года газета "Нью-Йорк таймс" разместила статью этого же автора, являющегося сотрудником американской администрации высокого ранга. В ней говорилось, что в правительстве США действует "движение сопротивления" Трампу, к которому относится и сам автор. Это движение, говорилось в статье, по сути, саботирует те решения Трампа, которые оно считает неправильными и вредными, в том числе попытки наладить отношения с Россией. Сразу же после этой публикации, как сообщала газета "Вашингтон пост", Трамп и его помощники приступили к поискам автора статьи. По сведениям газеты, публикация вызвала у президента приступ "вулканического гнева и привела его в безмерную ярость".

Теги
СШАТрамп, Дональд
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