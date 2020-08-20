В США суд запретил Трампу мешать передаче его налоговых деклараций окружному прокурору

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк отклонил ходатайство президента США Дональда Трампа, который пытался не допустить передачи его налоговых деклараций окружному прокурору. Об этом свидетельствует ходатайство, поступившее в четверг в электронную базу данных суда.

Прокурор американского округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайрус Вэнс в 2019 году направил в американское подразделение базирующейся во Франции фирмы Mazars повестки с требованием предоставить данные о налоговых отчислениях Трампа и его компании Trump Organization с 2011 года. Президент США обратился в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк, требуя признать запрос Вэнса в Mazars незаконным.

В четверг данное ходатайство было отклонено. Как следует из постановления, суд не согласился с тем, что запрос Вэнса осуществляется недобросовестно. Адвокаты Трампа уже заявили, что оспорят это решение в апелляционном суде.