15 августа, 09:55
Московская конференция по безопасности

Нарышкин заявил, что здоровому человеку "порой страшно приезжать в Европу"

По словам директора СВР, там "расплодилось" большое количество "разного рода извращений"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что физически и духовно здоровому человеку "неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу" из-за расплодившихся там извращений.

В частности, он вспомнил одиозное выражение верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сравнившего Европу с цветущим садом, а остальной мир с джунглями. "Хочется раскрыть глаза главному европейскому дипломату, что здоровому и в духовном, и в физическом отношении человеку, на самом деле, неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу. Такое количество разного рода извращений там расплодилось", - сказал глава СВР, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности.

Нарышкин подчеркнул, что человек создан "по образу и подобию божьему", а западники стремятся "подменить его всевозможными трансгендерами и биомеханоидами". 

Теги:
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичРоссияМосковская конференция по безопасностиБоррель, Жозеп
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