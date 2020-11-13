Власти Подмосковья планируют открыть около 80 пунктов вакцинации

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют открыть в регионе около 80 пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил в четверг в интервью телеканалу "Россия-24" губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Мы получаем потихоньку вакцину [от коронавируса], нарастает объем. Мы готовим пункты по вакцинации, потому что вакцина должна храниться при -18. Должны быть морозильники, а не холодильники. Это не сироп от кашля. Специалист, который и подготовит тебя к прививке, и дальше сопровождает. Такие пункты будут открыты в каждой территории. <...> Сейчас мы готовим 64 [пункта вакцинации], будет их порядка 80", - сказал Воробьев.

Он добавил, что власти Подмосковья ожидают спад числа ежедневно вновь выявляемых инфицированных коронавирусом. "Но мы видим, что от недели к неделе мы прибавляем по 100 коек госпитализации в день. То есть у нас было 400, потом 500, потом - 700, на этой неделе - 1 тыс. Да, выписка хорошая. И если выписывают пациента, его сопровождает телемедицина. Это очень востребованная услуга, которую мы дальше развиваем", - сказал губернатор.

Воробьев добавил, что результаты ПЦР-тестов на коронавирус жителям Подмосковья приходит в СМС.

Ранее в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия планирует до конца года произвести 2 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V", а с апреля следующего года выпускать до 6 млн доз в месяц.

О количестве свободных коек в стационарах

Глава региона также сообщил, что в стационарах Московской области остаются свободными около 23% инфекционных коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

"На утро было 22-23% [свободных коек для пациентов с коронавирусом]", - сказал Воробьев.

Он отметил, что в регионе создаются дополнительные возможности для госпитализации пациентов с инфекцией. "Уделяем этому принципиальное значение, как и качеству лечения", - добавил Воробьев.

Ранее губернатор сообщал, что к середине ноября в Московской области количество инфекционных коек для пациентов с коронавирусом должно превысить 18 тыс.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России. Всего выявлено 95 059 случаев заражения, выздоровел 70 401 человек, умерли 1 773.