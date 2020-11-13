Власти Подмосковья просят работодателей не устраивать шумные корпоративы на Новый год

"Все, что касается посещений корпоративов - это риск потенциальный и мы, естественно, будем об этом и дальше говорить и просить, чтобы каждая компания имела голову на плечах и не устраивала какие-то шумные вечеринки", - сказал губернатор в эфире телеканала "Россия-24".

Он отметил, что пока у властей региона еще есть время для принятия решений относительно возможных ограничений на новогодние праздники. "Никому не хочется закрывать какие-то мероприятия увеселительные, но жизнь сегодня такая, что если ты не своевременно примешь решение, то можешь оказаться в сложной ситуации - здравоохранение не сможет оказать помощь", - продолжил Воробьев. Он подчеркнул, что в настоящее время медики региона работают в "очень тяжелом, напряженном режиме". "Как говорят в народе, поживем - увидим. Будем действовать очень аккуратно", - заключил губернатор.