Власти Подмосковья поддержат проект студентки МГУ для самозанятых инвалидов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство Подмосковья поможет студентке МГУ Диане Цыганковой реализовать ее идею о создании акселератора для самозанятых людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщил в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24" губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Даже не нужно ждать завершения ковида. Все, что предлагала (на форуме АСИ) Диана - девушка из МГУ, нам очень понятно. Это увеличить долю самозанятых. Тем более, у кого есть ограничения по здоровью. У нас таких молодых людей порядка 80 тыс. Мы на следующей неделе обязательно встретимся, чтобы посмотреть, как внедрить эту платформу и вовлечь в самозанятые тех, кто предпочитает или вынужден находиться по здоровью дома. Нам будет тоже интересно принять как пилотному региону в этом участие", - сказал Воробьев.

По его словам, для реализаций многих идей, которые в том числе были представлены на форуме "Сильные идеи для нового времени", нужна удобная онлайн-платформа.

"Что касается денег, то тоже надо разобраться. Если нужна какая-то дополнительная поддержка малому бизнесу, то у нас ряд программ есть в Московской области. Мы можем их перенаправить, в том числе и вот на это направление - тем ребятам, кто ограничен по здоровью. Мне кажется, что это вполне нормально и очень важно, конечно", - добавил Воробьев.

Он уточнил, что за 2019-2020 годы около 160 тыс. самозанятых зарегистрировались в Подмосковье.

В пятницу студентка МГУ Диана Цыганкова презентовала свой проект по созданию акселератора для самозанятых людей с ограниченными возможностями на форуме "Сильные идеи для нового времени", организованный АСИ и фондом "Росконгресс", который проходил 11-13 ноября в Москве.