Студенты подмосковных вузов и колледжей переходят на дистанционное обучение с 16 ноября

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Обучение в вузах и колледжах Московской области с 16 ноября по 29 ноября будет проходить в дистанционном формате. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья опубликовано на региональном портале.

"Министерству образования Московской области, Министерству культуры Московской области, Министерству здравоохранения Московской области [постановляю] приостановить с 16 ноября 2020 года по 29 ноября 2020 года (включительно) посещение обучающимися государственных образовательных организаций, предоставляющих среднее профессиональное и высшее образование, с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определенном администрацией образовательной организации", - говорится в документе.

Кроме того, согласно документу, с 16 ноября будут заблокированы транспортные карты студентов региональных вузов и колледжей.

Как пояснили в пресс-службе министерства образования региона, на дистанционное обучение переходят студенты МГОУ, Университета "Дубна", Технологического университета в Королеве, Коломенского университета, Орехово-Зуевского университета и АСОУ. Кроме того, обучаться в дистанционном режиме с понедельника начнут учащиеся 49 колледжей, подведомственных региональному министерству образования.

В ведомстве уточнили, что обучение в колледжах будет проходить на платформе "Цифровой колледж", а вузы будут проводит занятия на собственных платформах.

Как напомнили в министерстве образования региона, несмотря на перевод студентов на дистанционное обучение, школы и детские сады в Московской области продолжат работать очно в штатном режиме.

Другие ограничения в Подмосковье

Согласно постановлению губернатора Московской области, до 29 ноября в Московской области продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. Для этих категорий граждан с 11 ноября по 29 ноября будут заблокированы социальные карты жителя Московской области.

Как пояснили в пресс-службе губернатора и правительства региона, жители Московской области могут получить разъяснение по блокировке социальных карт на портале "Добродел".