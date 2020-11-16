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План по вакцинации населения Подмосковья от гриппа выполнен на 58%

Максимальное выполнение плана по вакцинации достигнуто среди работников медучреждений, работников сферы образования, а также среди детей дошкольного возраста и школьников

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Порядка 2,6 млн жителей Московской области сделали прививку от гриппа, план по вакцинации населения выполнен на 58%. Об этом в понедельник в ходе оперативного совещания по главным темам региона сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"На текущий день план по вакцинации [от гриппа], напомню, это 60% от всей численности населения нашей Московской области, выполнен на 58%", - сказала Стригункова.

Она добавила, что максимальное выполнение плана по вакцинации от гриппа достигнуто среди работников медучреждений, работников сферы образования, а также среди детей дошкольного возраста и школьников. "Наименьший охват среди жителей старше 60 лет и работников предприятий и организаций. Прошу глав городских округов усилить информационную кампанию среди своих жителей", - отметила министр.

Как отмечается в презентации к выступлению Стригунковой, вакцинацию от гриппа в регионе прошли уже порядка 2,6 млн человек. Всего планируется привить почти 4,5 млн жителей Подмосковья.

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