В Подмосковье к декабрю планируют создать достаточный резерв коек для больных ковидом

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Подмосковья планируют ограничиться тем количеством коек для пациентов с коронавирусом, которым будет располагать регион к 1 декабря. К этой дате планируется открытие дополнительных койко-мест, их общее число достигнет 19 тыс., сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе оперативного совещания по главным темам региона.

"Эпидемия заставляет нас [быть] предельно внимательными во всех смыслах <…> Как и прежде, система здравоохранения у нас напряженно работает. Каждую неделю я говорю о том, что мы создаем дополнительные мощности, но в ближайшее время мы прекратим их создавать. Мы остановимся на 19 тыс. коек (для пациентов с коронавирусом - прим. ТАСС), а дальше наша задача - не превышать этот порог. Более того, часть из 19 тыс. коек, которые будут запущены до 1 декабря, оставим в резерве", - сказал Воробьев.

По его словам, сейчас в Подмосковье от 20% до 25% свободных коек. За прошлую неделю в регионе госпитализировали порядка 1 тыс. человек в день, примерно такое же количество выписывали.

Губернатор также напомнил, что Министерство здравоохранения Московской области также создало специальные бригады, которые выезжают в различные "красные зоны" для того, чтобы убедить в правильности и "адекватности протокола лечения". "Особое внимание мы уделяем амбулаторному звену, нагрузка на него очень заметная, но лечение по назначению врача - это единственный правильный и верный способ вылечиться", - добавил Воробьев.