Рождаемость в Подмосковье выросла за девять месяцев на 10,5%

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Более 60 тыс. детей родились в Московской области с января по сентябрь текущего года, рождаемость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 10,5%. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Согласно данным Росстата, за январь-сентябрь 2020 года в Московской области родилось почти на 6,4 тыс. детей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, если в 2019 году с января по сентябрь в Подмосковье появилось на свет почти 54 тыс. детей, то в этом году новорожденных было уже более 60 тыс.", - сказали в пресс-службе.

Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитируют в пресс-службе, Подмосковье занимает первое место в ЦФО по темпу рождаемости.

"В Подмосковье работает развитая сеть роддомов и перинатальных центров, оснащенных современным медицинским оборудованием, созданы комфортные и безопасные условия для беременных, рожениц и новорожденных. Кроме того, на выбор родителям предоставляются подарочный набор или денежная выплата. В результате все больше будущих мам выбирают наши учреждения родовспоможения. Рождаемость в Подмосковье по итогам девяти месяцев 2020 года выросла на 10,5%", - добавила Стригункова.

В ведомстве напомнили, что в сентябре прошлого года в регионе начал работать колл-центр системы родовспоможения. Операторы на линии готовы рассказать о необходимых документах, получении подарочного набора "Я родился в Подмосковье" и комплексной услуге, как записаться на прием к специалисту, который сможет проконсультировать по всем интересующим вопросам, рассказать о предлагаемых в Московской области услугах для беременных и молодых родителей, подобрать наиболее удобный роддом.