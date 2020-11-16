Дефицит медиков в коронавирусных стационарах Подмосковья превышает 500 человек

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Более 520 медицинских работников требуется в Московской области для закрытия потребности стационаров, созданных на базе немедицинских организаций для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник в ходе оперативного совещания по главным темам региона сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"Дефицит медицинских работников для работы в ковидных стационарах сокращается, мы это видим, набор у нас идет хорошими темпами. На текущий день дефицит составляет 523 человека <...> Всего для этих учреждений, которые созданы на базе немедицинских организаций, нам требовалось 2 627 специалистов, и 82% из них мы уже нашли, привлекли и трудоустроили. Остался небольшой дефицит", - сказала она.

По данным Стригунковой, уже привлечены 2 146 медицинских работников. Максимальная потребность в них сейчас наблюдается в Раменском в стационаре на базе торгового центра "Мой молл" - 102, Богородском в стационаре на базе физкультурно-оздоровительного комплекса - 75, а также в Красногорске в "Крокусе" - 70.

Кроме того, в регионе есть потребность в участковых терапевтах. "С учетом роста [числа] пациентов, проходящих лечение амбулаторно, требуется привлечение медицинского персонала именно для обслуживания вызовов на дом. Всего дефицит в Московской области на текущий момент с учетом выросших в два раза практически вызовов составляет 288 человек", - уточнила министр.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России. Всего выявлено 97 467 случаев заражения, выздоровели 71 822 человека, умерли 1 811.