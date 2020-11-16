В Подмосковье 1,2 тыс. сотрудников соцзащиты привлекли для обзвона пенсионеров

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Жителей Подмосковья старше 65 лет и с хроническими заболеваниями продолжают обзванивать сотрудники социальной защиты, всего обзвоном занимаются 1,2 тыс. человек. Об этом сообщила в понедельник в ходе оперативного совещания по главным темам региона первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

"Еще раз напомню, что у нас 1,5 млн граждан старше 65 лет и почти 400 тыс. людей с хроническими заболеваниями, и тоже старше 65 лет. В обзвоне участвуют 1,2 тыс. сотрудников социальной защиты, они находятся в каждом муниципалитете. И 54 бригады, которые доставляют ежедневно лекарства и продукты", - сказала Забралова.

Она отметила, что со 2 ноября обзвонили почти 600 тыс. пожилых граждан. Чаще всего они обращаются за помощью в покупке продуктов, лекарств, некоторые просят вызвать им врача.

Сотрудники соцзащиты также обходят пожилых людей по домам, особенно это касается одиноко проживающих граждан. Уже обошли почти 3 тыс. людей. Кроме того, в Подмосковье есть телефон горячей линии, куда могут позвонить жители региона, и за ноябрь поступило порядка 3 тыс. звонков. В основном они касались блокировки проезда, и специалисты объясняли причины, по которым были заблокированы карты.

"Большинство звонков также касалось доставки продуктов и лекарств <…> Совместно с министерством здравоохранения соцслужба также обзванивает пациентов с коронавирусом. Мы в центр мониторинга здравоохранения по мере необходимости отправляем данные о состоянии здоровья, есть ли у человека лекарства, и какая необходима ему медицинская помощь", - добавила Забралова.

По ее словам, до 1 декабря планируется закончить обзванивать всех. И, так как есть обратная связь, соцзащита продолжит помогать тем, кто продолжит обращаться.