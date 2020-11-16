В Подмосковье увеличат выплаты олимпиадникам до 500 тыс. рублей с 2021 года

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Школьникам в Московской области, участвующим во Всероссийской олимпиаде, со следующего года увеличат выплаты. Победители получат по 500 тыс. рублей, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"Начиная со следующего года, в Подмосковье олимпиадники, которые приняли участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, будут получать по 100 тыс. рублей, призеры этого этапа - по 300 тыс. рублей, а победители - по 500 тыс. рублей. Ранее выплаты были только для призеров и победителей - 100 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно", - приводятся в сообщении слова главы министерства Ирины Каклюгиной.

Она добавила, что число победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников постоянно растет. В прошлом учебном году ребята завоевали 91 диплом по 24 общеобразовательным предметам - количество призеров увеличилось на 11 по сравнению с 2018 годом. Подмосковье заняло четвертое место среди всех субъектов России по количеству призеров.