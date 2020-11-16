{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье увеличат выплаты олимпиадникам до 500 тыс. рублей с 2021 года

Ученики, которые приняли участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, будут получать по 100 тыс. рублей, призеры - по 300 тыс. рублей, а победители - по 500 тыс. рублей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Школьникам в Московской области, участвующим во Всероссийской олимпиаде, со следующего года увеличат выплаты. Победители получат по 500 тыс. рублей, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"Начиная со следующего года, в Подмосковье олимпиадники, которые приняли участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, будут получать по 100 тыс. рублей, призеры этого этапа - по 300 тыс. рублей, а победители - по 500 тыс. рублей. Ранее выплаты были только для призеров и победителей - 100 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно", - приводятся в сообщении слова главы министерства Ирины Каклюгиной.

Она добавила, что число победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников постоянно растет. В прошлом учебном году ребята завоевали 91 диплом по 24 общеобразовательным предметам - количество призеров увеличилось на 11 по сравнению с 2018 годом. Подмосковье заняло четвертое место среди всех субъектов России по количеству призеров.

Теги
Россия
Около 3,5 тыс. человек, проживающих в аварийных домах, расселят в Подмосковье в 2021 году
Министр стройкомплекса Московской области Владимир Локтев отметил, что объем финансирования на реализацию плана по переселению из аварийного жилья составит 2,3 млрд рублей
Читать полностью