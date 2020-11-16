Государственные аптеки в Подмосковье располагают всеми лекарственными препаратами

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Государственные аптеки Подмосковья имеют в наличии все лекарственные препараты. Об этом в понедельник в ходе оперативного совещания по главным темам региона сообщила директор ГБУ МО "Мособлмедсервис" Ирина Полетыкина.

"В наших 320 аптеках, но это не 4 тыс. аптек на территории Московской области, есть все. <...> Наши аптеки на каждой улице не встречаются, они все находятся в поликлиниках", - сказала Полетыкина.

Она отметила, что сейчас в частных аптеках могут отсутствовать три группы лекарственных препаратов, которыми чаще всего лечат коронавирус и пневмонию, это антибиотики, противовирусные и антикоагулянты.

"Основные причины - это возросший спрос на лекарственные препараты в связи с пандемией. Это естественно, наверное, производственные мощности наших производителей, которые не справляются с возросшим спросом. <...> У населения есть желание закупить впрок, с этим тоже надо работать, потому что препараты могут лежать у них дома и не пригодятся, а те, кому они будут нужны, не получат их", - добавила Полетыкина.

Как уточняется в презентации к выступлению Полетыкиной, спрос на антибиотики на фоне пандемии вырос в шесть раз, на противовирусные препараты - в 15 раз.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России. Всего выявлено 97 467 случаев заражения, выздоровели 71 822 человека, умерли 1 811.