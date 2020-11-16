ГИБДД Подмосковья напомнила водителям о безопасности при вождении в холодную погоду

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Госавтоинспекция Московской области рекомендует водителям в холодную погоду строго соблюдать ПДД, безопасную дистанцию, а также избегать резких маневров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД Подмосковья.

"По информации Гидрометеорологического бюро Москвы и Московской области, в ближайшие дни ожидается снижение температуры воздуха. В связи с данными погодными условиями Госавтоинспекция Московской области рекомендует всем автолюбителям строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим, безопасную дистанцию и интервал между автомобилями. Важно избегать резких маневров и заблаговременно позаботиться о сезонной замене колес на транспортных средствах", - говорится в сообщении.

Также в ГИБДД порекомендовали пешеходам быть внимательными при переходе проезжей части и использовать световозвращающие элементы.